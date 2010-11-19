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سطيف: هلاك 18 شخصا اختناقا منذ بداية السنة نتيجة سوء استعمال وسائل التدفئة والتسخين

  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 15:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
سطيف: هلاك 18 شخصا اختناقا منذ بداية السنة نتيجة سوء استعمال وسائل التدفئة والتسخين

سطيف - هلك 18 شخصا بولاية سطيف اختناقا بالغازات المحترقة منذ بداية السنة الجارية نتيجة سوء استعمال وسائل التدفئة و التسخين المنزلية حسبما علم يوم الأحد من مصالح الحماية المدنية .

و استنادا للنقيب أحمد لعمامرة المكلف بالاتصال بذات المصالح فقد تسبب 52 حادث اختناق بالغازات المحترقة المنبعثة من وسائل التدفئة و التسخين وقعوا منذ يناير الفارط في تسجيل هذه الحصيلة " الثقيلة" في عدد الوفيات إلى جانب إسعاف و إنقاذ 132 شخص.

و تم تسجيل زيادة "معتبرة" في عدد الضحايا بسبب هذا القاتل الصامت مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 حيث تم تسجيل 7 وفيات وذلك إثر وقوع 49 حادث اختناق كما أوضحه ذات المصدر .

و أرجع النقيب لعمامرة أسباب وقوع أغلب هذه الحوادث المميتة بالدرجة الأولى إلى سوء استخدام وسائل و أجهزة التسخين و التدفئة و عدم تنظيف قنوات تصريف الغازات المحترقة التي تلجأ إليها الطيور في كثير من الحالات مما يؤدي إلى انسدادها .

و شرعت مؤخرا مصالح الحماية المدنية في إطار الحملة التحسيسية الشتوية الخاصة بالموسم 2019/2020 في توعية المواطنين للحد من مخاطر الاستعمال السيء للغاز الطبيعي بالتنسيق مع مختلف المديريات ذات الطابع الاجتماعي و الوقائي كالتربية و التكوين المهني و الإقامات الجامعية و التجارة و شركة توزيع الكهرباء و الغاز و غيرها وفق ما ذكره النقيب أحمد لعمامرة .

و تهدف هذه الحملة إلى الرفع من درجة الوعي لدى المواطنين و غرس الثقافة الوقائية لديهم من أجل التقليص من حوادث الاختناق بالغازات المحترقة و الاستفادة من هذه المادة بكل أريحية و أمان إلى جانب الوقاية من الأخطار الناجمة عن عدم احترام المقاييس و القواعد الأمنية اللازمة أثناء استعمال أجهزة التسخين و التدفئة .

و تستهدف الحملة بالدرجة الأولى الأطفال و التلاميذ بالمؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة و الشبانية وكذا ربات البيوت والمساجد والمواطنين الذين تم ربطهم حديثا بمادة الغاز الطبيعي عبر مختلف بلديات الولاية كما تمت الإشارة إليه .

و سيتم بالمناسبة تنصيب خيم على مستوى الساحات و الفضاءات العمومية و توزيع مطويات و تنظيم معاينات ميدانية لمختلف التراكيب الغازية بالمنازل وفق برنامج توعوي مسطر يمتد إلى غاية نهاية فصل الشتاء حسب ذات المصدر.

و يعد تصريف الغازات المحترقة التي تنتجها وسائل وأجهزة التسخين و التدفئة إلى الأعلى و بشكل عمودي و تفادي التمديدات الأفقية لاسيما في المنازل الفردية و تفقد المداخن و تنظيفها من فضلات الطيور و بقايا البناء من أهم التعليمات التي توجهها مصالح الحماية المدنية للمواطنين لتفادي حوادث الاختناق حسب ذات المتحدث.

كلـمات مفتـاحيــة :
سطيف: هلاك 18 شخصا اختناقا منذ بداية السنة نتيجة سوء استعمال وسائل التدفئة والتسخين
  أدرج يـوم : الأحد, 10 تشرين2/نوفمبر 2019 15:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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