المولد النبوي الشريف بغرداية: سكان قصور ميزاب يحيون الإحتفالية في أجواء من التقاليد العريقة

هذه الإحتفالية التي ترمز إلى مدى تعلق سكان المنطقة بعاداتهم الأصيلة، يصنع مشاهدها المتنوعة شباب بالغون الذين يرتدون لباسا أبيضا موحدا (عباءة وقبعة) يتبعونهم صغار وهم يجوبون في جموع غفيرة الشوارع الضيقة لهذه القصور القديمة في أجواء تسودها تأملات ونفحات روحانية وهم يرددون قصائد دينية في مدح خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام.

وفي هذه الأجواء الروحانية التي تسودها قصائد في مدح خاتم الأنبياء والمرسلين ، يتدفق مئات من الأطفال وهم في أبهى لباسهم التقليدي لقصور القرارة وبريان ومليكة والعطف وبني يزقن وغرداية على أزقة تلك القصور العريقة بين صلاتي المغرب والعشاء وهم يرددون أهازيج محلية تسمى بالأمازيغية ( إزلوان) ابتهاجا لميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يلتحقوا بالمسجد الذي يقع بأعالي القصر لحضور الحفل الديني الخاص بالمولد النبوي الشريف.

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ويتم خلال هذا الحفل الديني تنشيط فقرات متنوعة إحياء لمولد خير الأنام ، من ضمنها استعراض جوانب من سيرته العطرة ومعجزاته وأقواله وأفعاله والتي تجسد كلها عظمة الإسلام ، ومن خلال أيضا ترديد مدائح دينية ، قبل تأدية صلاة العشاء وتوزيع عليهم حلويات من قبل محسنين في كل قصر .

وأوضح السيد حاج قاسم من قصر القرارة (125 كلم شمال شرق غرداية) " أن هذه العادة الإجتماعية المتأصلة تشهد إقبالا كبيرا من قبل مواطني المنطقة الذين يعيشون خارجها ، وتسمح للسكان بإعادة إحياء تقاليدهم التي بقيت على مدى قرون دون أن تتغير منابعها التراثية الغنية ".

وأضاف" وقد ارتأت جميع قصور ميزاب هذه السنة إحياء هذه الإحتفالية المولدية بمشاركة الأطفال ، بغرض إبراز و الإشادة بحياة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وسلم) وإدامة سيرته العطرة ونشرها في أوساط الأجيال".

وذكر السيد حاج قاسم" أن هذه الإحتفالية الدينية كانت تحي سابقا في كل قصر ولكن مع مرور الوقت إختفت باستثناء قصر بني يزقن الذي يحي سكانه كل سنة مراسم مولدية ترفع فيها فوانيس مضيئة من الزيت تسمى محليا بـ" إينارن"، ترافقها أهازيج وقصائد في مدح خاتم الأنبياء والمرسلين ، ويحتفل بها خاصة الأطفال الصغار الذين يظهرون في أبهى حلة من اللباس التقليدي الذي تشتهر به منطقة ميزاب".

وقال السيد حاج قاسم" نحن نحاول إحياء هذه التقاليد المتأصلة في مختلف قصور ميزاب لتمكين الأجيال الصاعدة من التمسك بها ونشرها وفق مبادئ الإسلام وهدي النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام".

كما تتميز أجواء إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بقصر القرارة أيضا بإحياء عادة "أدوال" ويقصد به تقليد سائد في عموم قصور ميزاب ذلك المتمثل في إعادة احتفال العريس الذي تزوج حديثا بليلة زفاف جديدة في أجواء مليئة بالأهازيج وعبق التقاليد العريقة.

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وتفرض هذه العادة على العروس الجديدة أن تقيم لفترة لدى والديها قبل حلول ليلة المولد النبوي الشريف ، حيث تعود مجددا إلى بيت الزوجية وقد ظهرت بنفس اللباس التقليدي الذي كانت قد ارتدته ليلة الزفاف ، ويسمى بحفل العودة الذي غالبا ما يتم على وقع أصوات الدف والزغاريد التي تصدح بها قريباتها.

وتعد مناسبة المولد النبوي الشريف لدى الغرداويين فرصة لإحياء السهرة المولدية من خلال تلاوة القرآن الكريم وترديد مدائح نبوية ، وموعدا كذلك لتذكير المؤمنين بمنهاج النبوة ، من خلال استذكار أعمال النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ، والتضرع إلى المولى عز وجل أن يغدق السلم والإطمئنان على هذا البلد.

كما أنها تشكل فرصة أيضا ، وحسب ما تفرضه التقاليد والأعراف الأصيلة لجمع شمل الأسرة الكبيرة ، وقضاء أوقاتا عائلية ممتعة في أجواء من التآخي وصلة الرحم، مع تحضير الطبق التقليدي "الكسكسي بالتمر ( أوشو تيني) والذي يعد طبقا رئيسيا في هذه المناسبة العظيمة ، وعادة ما يكون مصحوبا بسينية الشاي الأخضر ترافقه صحون من الفول السوداني.