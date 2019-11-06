المولد النبوي: إطلاق حملة تحسيسية للتوعية من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات

الجزائر - اطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعية عبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي للتحسيس من مخاطر الالعاب النارية والمفرقات وذلك بمناسبة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف ، حسب ما اورده يوم الاربعاء بيان لمصلح الامن.

واوضح البيان ان هذه الحملة تعزز جهود كل المؤسسات الفاعلة في المجال للحد من الاضرار التي تسببها هذه الالعاب كل سنة في مثل هذه المناسبات.

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كما تعمل المديرية على محاربة الاتجار غير المشروع وبطريقة عشوائية لهذه الالعاب التجارية والمفرقعات التي تخضع عند استعمالها الى جملة من المعايير والتدابير تتعلق بالسلامة البدنية لما يشكله من خطر على الصحة العامة والمساس بالسكينة في التجمعات السكنية والمدن وعليه تدعو ذات المؤسسة الامنية الى مساهمة الاولياء في توعية ابنائهم لتفادي المخاطر الناجمة عن استعمال الالعاب النارية كون هذه الشريحة هي الاكثر عرضة للحوادث.

كما تضع ذات المؤسسة الامنية تحت تصرف المواطنين الرقم الاخضر 1548 ورقم النجدة 17 وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي .