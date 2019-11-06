إحياء اليوم الوطني للحرفي: فرصة للترويج لإبداعات الحرفيين عبر مختلف ولايات الوطن

الجزائر - تحتفل الجزائر السبت المقبل باليوم الوطني للحرفي عبر كل ولايات الوطن يتم خلاله الترويج لإبداعات الحرفيين التي تعبر عن الإرث الحضاري المتعدد والمتنوع وعلى التميز الثقافي والفني للجزائر، حسبما أورده يوم الأربعاء بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

و أوضح المصدر ذاته أن الاحتفالات بهذا اليوم، المنظم تحت شعار" أيادي مبدعة وقوى منتجة"، ستعرف مشاركة 8580 حرفي وجمعية ناشطة في مجال الصناعة التقليدية والحرف في أكثر من 252 تظاهرة ترقوية من معارض لمنتوجات الصناعة التقليدية، أبواب مفتوحة، دورات تكوينية، تكريم الحرفيات والحرفيين و تنظيم مسابقات.

كما سيتم السبت المقبل تسليم الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف و التي سيتم توزيعها على الحرفيين الفائزين.

وتتضمن جوائز قطاعات خاصة بالصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية كالطين، الجبس، الحجر والزجاج، العمل على المعادن، العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله، العمل على الصوف والمواد المماثلة، العمل على القماش والنسيج، العمل على الجلود و مواد مختلفة أخرى.

وأوضحت الوزارة أن اليوم الوطني للحرفي يعد "فرصة "للإشادة بالإنجازات التي حققها قطاع الصناعة التقليدية والحرف من خلال الدعم الذي قدمته الدولة والإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار مخطط العمل الاستراتيجي من أجل تنمية مستدامة".

كما يعد سانحة من اجل "ابراز الديناميكية المتصاعدة لقطاع الصناعة التقليدية والحرف، وهذا على الصعيد الاقتصادي من خلال إنشاء الأنشطة وخلق مناصب الشغل وامتصاص البطالة لاسيما في المناطق الحدودية والريفية".

كما تهدف هذه المناسبة إلى "رفع مستوى الاهتمام لدى الحرفيين، و الاهتمام بالمرأة الحرفية بشكل عام، وبالمرأة الحرفية الريفية بشكل خاص، وإبراز مساهمة قطاع الصناعة التقليدية في التنمية المحلية والوطنية".