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المولد النبوي: السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
المولد النبوي: السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر - سيكون السبت المقبل المصادف لذكرى المولد النبوي الشريف، عطلة مدفوعة الأجر لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الخاصة في جميع القطاعات، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.

وأوضح البيان أنه و "بمناسبة المولد النبوي الشريف و طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الوطنية، فإن يوم السبت 12 ربيع الأول 1441 هجرية الموافق لـ 09 نوفمبر 2019 يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

غير أنه لفت إلى أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

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المولد النبوي: السبت المقبل عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2019 15:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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