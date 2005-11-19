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مطار هواري بومدين: احباط محاولة تهريب 82.640 أورو و 15.540 دولار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 18:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
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الجزائر - تمكنت مصالح الجمارك يوم أمس الاثنين من إحباط محاولة تهريب 82.640 اورو و 15.540 دولار على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة، حسب ما علمت "واج" لدى المديرية العامة للجمارك.

 و اوضح ذات المصدر ان المبالغ المحجوزة تم ضبطها بحوزة مسافر متوجه للعاصمة المالية باماكو على متن الرحلة "أ.ه 5326" التابعة للشركة الوطنية.

يذكر أن مصالح الجمارك قد حجزت مبالغ معتبرة من العملة الأجنبية على مستوى مطار هواري بومدين خلال الأشهر ال7 الأولى لسنة 2019.

كما سجلت نفس المصالح منذ بداية السنة الجارية و إلى غاية شهر سبتمبر الفارط، 21 مخالفة متعلقة بتهريب العملة لدى الخواص أفضت إلى حجز 286.635 دولار أمريكي و 1.613.790 أورو و 17.750 جنيه استرليني.

و في سنة 2018، اشارت مصالح الجمارك إلى مخالفات بلغت قيمتها 11.785 مليار دينار (حوالي 101 مليون دولار) مقابل 8.73 مليار دينار (حوالي 78.66 مليون دولار) في سنة 2017، بارتفاع قدر بحوالي 35%.

هذا و عاينت مصالح الجمارك 507 مخالفة متعلقة بالتشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج مقابل 485 مخالفة سنة 2017.

كلـمات مفتـاحيــة :
مطار هواري بومدين: احباط محاولة تهريب 82.640 أورو و 15.540 دولار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2019 18:54     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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