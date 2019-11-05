ولاية الجزائر: دعوة ممرني مدارس تعليم السياقة إلى تغيير أساليب عملهم

الجزائر - يحتاج ممرنو مدارس تعليم السياقة في ولاية الجزائر إلى "تغيير" في أساليب تليقن الدروس وتبني تقنيات جديدة تساهم في التوعية المرورية للسائقين، حسبما أكدته اليوم الثلاثاء رئيسة جمعية الممرنين المحترفين للسياقة لولاية الجزائر، نبيلة فرحات.

ودعت السيدة فرحات، إلى "تغيير" طريقة عمل الممرنين عبر مدارس السياقة بولاية الجزائر، و أن الممارسة الميدانية تظهر "حاجتهم إلى تبني أساليب حديثة في التعليم و تقنيات تساعد على التوعية المرورية".

لتضيف أن من بين متطلبات العصر الآن هو إدراج أجهزة محاكاة القيادة تساعد المتمرن على "استيعاب معنى قيادة المركبة نظريا وعمليا"، في إشارة منها إلى التحكم في أجهزة ناقل السرعة والفرامل ودواسة البنزين وغيرها من الأجزاء المهمة في المركبة.

كما ترى السيدة فرحات، أن "الوقت قد حان لمراجعة الحجم الساعي لتكوين الممرنين"، وتقول إن فترة 3 أشهر (بمعدل أسبوع كل شهر أي بإجمالي 21 يوم فقط) "غير كافية" للخروج بكفاءة مهنية في هذا المجال. وتقترح في المقابل "إنشاء مدرسة عليا للتكوين المرنين بولاية الجزائر".

وتقترح ذات المتحدثة، في السياق ذاته، "تمديد فترة التكوين إلى سنة كاملة" تسمح - تضيف - بتعميق "المسؤولية القانونية والانسانية" لدى الممرن.

كما ذكرت السيدة فرحات بآخر إحصاء لوزارة النقل (2018-2019) الخاص بولاية الجزائر، الذي أحصى 983 ممرن موزع على 626 مدرسة تعليم سياقة (3 مدارس فقط لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة) يشتغلون على 978 سيارة تجوب مختلف بلديات المقاطعات الإدارية الـ13 للولاية.

من جهة أخرى، تحضر الجمعية الولائية للممرنين المحترفين لضبط اتفاقية عمل مشترك مع المكتب الولائي لمحافظة الكشافة الإسلامية الجزائرية، تحضيرا لإطلاق مشروع دوريات تكوينية لصالح الأطفال والناشئة (من 5 سنوات إلى 17 سنة) ستجوب مختلف المدارس والأفواج الكشفية بالولاية.

والمتوقع أن تستقبل الساحات العمومية وساحات المدارس فعاليات في مجال السلامة المرورية، وسيتم تجسيد "شارع السلامة المرورية" يؤطرها أعوان الأمن الوطني والدرك الوطني إضافة إلى الحماية المدنية.