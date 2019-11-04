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حملة تحسيسية عن أخطار استعمال المواد النارية والمفرقعات بمناسبة بالمولد النبوي الشريف

  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 12:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
حملة تحسيسية عن أخطار استعمال المواد النارية والمفرقعات بمناسبة بالمولد النبوي الشريف

الجزائر- تنظم الحماية المدنية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حملة توعوية تحسيسية لفائدة الاطفال عن مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات والشموع وذلك طيلة الأسبوع الذي يسبق هذه المناسبة، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الحماية المدنية.

واوضح ذات المصدر أنه "ينبغي توجيه غالبية النشاطات التحسيسية لفائدة المتمدرسين والطلبة بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي وتذكير الاولياء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية أبنائهم حتى يكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف خال من الحوادث".

وللتقليل من الاخطار الناجمة عن استعمال هذه المواد الممنوعة، ذكرت الحماية المدنية أنه "يتعين على الاولياء توعية أبنائهم بمدى خطورة هذه المواد الممنوعة وما ينجم عنها من أخطار كالانفجار في اليد والحروق على مستوى العين أو فقدان حاسة السمع بالإضافة الى حرق الملابس واندلاع الحرائق في المنازل، لاسيما شرفاتها وتجنب المواد النارية على الأشخاص والسيارات أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات البنزين".

وبشأن استعمال الشموع، دعت حماية المدنية الى ضرورة "وضع الشموع على دعائم ثابتة وغير قابلة للالتهاب وأن يكون استعمالها من قبل الاشخاص البالغين وابعادها عن الاشاء القابلة للالتهاب وعدم تركها مشتعلة دون مراقبة وكذا عدم ترك علب الكبريت والشموع في متناول الاطفال".

وخلص المصدر الى التأكيد بأن المولد النبوي الشريف يعد "فرصة للاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر سيرته الحميدة وعدم تحويل هذه المناسبة عن اطارها الديني و كذا تجنب السلوكيات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الدينية".

كلـمات مفتـاحيــة :
حملة تحسيسية عن أخطار استعمال المواد النارية والمفرقعات بمناسبة بالمولد النبوي الشريف
  أدرج يـوم : الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2019 12:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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