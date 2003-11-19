حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 24 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرورية سجلت على مستوى التراب الوطني خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما أفادت به يوم الاحد مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البويرة بوفاة 3 اشخاص و إصابة 4 اخرين على إثر اصطدام بين سيارة نفعية و شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 8 ببلدية ديرة.

وبولاية البيض قامت عناصر الحماية المدنية بتقديم الاسعافات الاولية ل 3 اشخاص جراء اختناقهم بغاز أحادي الكربون المنبعث من مسخن الحمام داخل مسكنهم الكائن بحي الاخوة السلاع ببلدية البيض.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ميلة على إثر انفجار الغاز أثناء اشغال التركيب على مستوى بناية متكونة من طابق أرضي بحي 150 مسكن ببلدية تجنانت و الذي أدى الى إصابة شخصين بجروح.

من جانب آخر, تجند أعوان الحماية المدنية لولاية عين الدفلى من أجل إخماد حريق شب داخل منزل الكائن بحي المستقبل ببلدية العطاف, نتج عنه إصابة 5 اشخاص باختناق جراء استنشاقهم الدخان.