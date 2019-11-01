Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

انطلاق حملات تحسيسية حول أخطار الاستعمال السيء للغاز

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
انطلاق حملات تحسيسية حول أخطار الاستعمال السيء للغاز

الجزائر- ستطلق مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد (الجزائر العاصمة) حملات تحسيسية وتوعوية حول الوقاية من اخطار الاستعمال السيء للغاز ابتداء من غدا الجمعة لصالح تلاميذ المؤسسات التربوية, حسب ما افاد به يوم الخميس بيان للمديرية.

و ستدوم تلك الحملات - حسب ذات البيان - الى غاية شهر مارس 2020 و ذلك تجسيدا للبرنامج السنوي المسطر من قبل المديرية و الذي يضم كذلك تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وكالاتها التجارية لصاح الجمهور العريض.

و تعد هذه الحملات التحسسية "همزة وصل" بين الزبون و مصالح التوزيع لتعزيز الاتصال الجواري و الوقائي و ذلك عن طريق تقديم عروض مصورة و توزيع كتيبات و مطويات تتضمن نصائح و ارشادات حول الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها تفاديا للتعرض لخطر الاختناق بأحادي غاز الكربون, حسب ما اوضحت المديرية.

و يشرف على هذه الحملات التحسيسية, التي تستمر الى نهاية فصل الشتاء لتمس اكبر قدر ممكن من المؤسسات التربوية, مجموعة من اطارات المديرية المختصين في مجال الغاز و الوقاية بتقديم شروحات حول الاخطار التي قد تنجم عن سوء استعمال غاز المدينة او البوتان.

آخر تعديل على الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:53
كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق حملات تحسيسية حول أخطار الاستعمال السيء للغاز
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 تشرين2/نوفمبر 2019 19:47     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.01

البطولة الوطنية لرياضة الصم أكابر: مشاركة 100 رياضي ورياضية في موعد بسكرة

19.11.01

انطلاق حملات تحسيسية حول أخطار الاستعمال السيء للغاز

19.11.01

دراجات / طواف بوركينا فاسو /المرحلة الثامنة/: الجزائري منصوري يفوز بالسباق

19.11.01

توقيف خمسة تجار مخدرات بعنابة وسطيف وغليزان (وزارة الدفاع)

19.11.01

البويرة: تدشين ازدواجية الطريق الرابط بين البويرة و سور الغزلان

19.11.01

البرنامج الوطني للتشجير تثمين للغابات الجزائرية وتعزيز لثرواتها

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي