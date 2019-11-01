انطلاق حملات تحسيسية حول أخطار الاستعمال السيء للغاز

و ستدوم تلك الحملات - حسب ذات البيان - الى غاية شهر مارس 2020 و ذلك تجسيدا للبرنامج السنوي المسطر من قبل المديرية و الذي يضم كذلك تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وكالاتها التجارية لصاح الجمهور العريض.
و تعد هذه الحملات التحسسية "همزة وصل" بين الزبون و مصالح التوزيع لتعزيز الاتصال الجواري و الوقائي و ذلك عن طريق تقديم عروض مصورة و توزيع كتيبات و مطويات تتضمن نصائح و ارشادات حول الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها تفاديا للتعرض لخطر الاختناق بأحادي غاز الكربون, حسب ما اوضحت المديرية.
و يشرف على هذه الحملات التحسيسية, التي تستمر الى نهاية فصل الشتاء لتمس اكبر قدر ممكن من المؤسسات التربوية, مجموعة من اطارات المديرية المختصين في مجال الغاز و الوقاية بتقديم شروحات حول الاخطار التي قد تنجم عن سوء استعمال غاز المدينة او البوتان.