حملات تشجير بمناسبة إحياء ذكرى الفاتح من نوفمبر 1954

الجزائر - سيتم يوم الجمعة تنظيم حملات تشجير عبر كامل التراب الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال65 لاندلاع ثورة التحرير الوطني، حسبما علم يوم الخميس لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و تهدف هذه المبادرة المنظمة تحت شعار ''الغابة معقل الثوار'' الى التذكير بدور الغابة في حماية مجاهدي جيش التحرير الوطني حيث كانت لهم مأوى و مخبأ و قيادة عامة للتخطيط لعملياتهم و مكان لمعالجة جرحاهم.

و ستسمح حملات التشجير هذه التي بادرت بها وزارة الفلاحة بإعادة تأهيل المناطق الحدودية التي تضررت من الحرائق خلال السنوات الاخيرة.

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كما يندرج هذا اليوم التاريخي في اطار مواصلة تجسيد المخطط الوطني للتشجير الهادف الى غرس اكثر من 43 مليون شجيرة عبر كامل التراب الوطني تحت شعار "شجرة لكل مواطن".

و قد سمحت عمليات التشجير التي تحققت حتى الان و انطلقت يوم 25 اكتوبر الاخير بغرس اكثر من 300000 شجيرة.

و يهدف المخطط الوطني للتشجير الذي يتواصل الى غاية 21 مارس 2020 الى تحسين الفضاءات الغابية و تجديد الغطاء النباتي و استعادة المساحات التي اتت عليها النيران و كذا اعادة بعث السد الاخضر و مكافحة التصحر.

للتذكير ان اكثر من 25 مليون نبتة و شجيرة قد خصصت لهذه العملية، كمرحلة اولى، فيما سيتم توفير الباقي اي 17 مليون نبتة تدريجيا خلال الحملة.

في هذا الصدد اكد المدير العام للغابات علي محمودي ان عديد المستثمرين قد ابدوا اهتمامهم بمخطط التشجير مشيرا كمثال على ذلك الى ان متعاملا ينشط في انتاج النباتات قد قدم هبة تقدر بمليون شجيرة.

و ستتم عملية التشجير حسب الدراسات التي اعدها تقنيون مختصون و في ظل احترام المعايير التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تربة و مناخ كل منطقة.

و يتعلق الامر بغرس عدة اصناف من الشجيرات منها اللوز و الجوز و الصنوبر و الخروب و البلوط و الكستناء و الزيتون و الفلين.

في هذا الصدد اكد وزير القطاع شريف عماري بضرورة التجديد السنوي للمخطط الوطني للتشجير من اجل ضمان ديمومته بالنظر الى نتائجه الايجابية على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي.

و يأتي المخطط الوطني للتشجير طبقا لتوجيهات الوزير الاول نور الدين بدوي الذي كان قد كلف في شهر اغسطس الاخير وزير الفلاحة للتحضير لإطلاق حملة واسعة للتشجير في اطار تحسين الاطار المعيشي للمواطن و حماية البيئة.

و من اجل انجاح هذه الحملة تم تنصيب لجنة برئاسة وزير الفلاحة تضم عدة فاعلين من مختلف القطاعات على غرار وزارة الموارد المائية و التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الطاقات المتجددة فضلا عن منظمات المجتمع المدني و الكشافة الاسلامية الجزائرية بهدف اشراكهم في توسيع و تطوير الفضاءات الغابية.