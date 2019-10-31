نحو وضع نظام رقمي وطني لتسيير المخازن الأمنية لمواجهة المخاطر الكبرى 

وأوضح الوزير خلال معاينته للمخزن الأمني بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية في إطار زيارة عمل وتفقد شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن دائرته الوزارية بصدد الانتهاء من إعداد هذا النظام الرقمي الذي "سيتم وضعه في الأيام المقبلة تحت تصرف كل من مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني والدرك والجيش الوطني الشعبي و كذا الجماعات المحلية".

وأضاف السيد دحمون أن هذا النظام سيمكن كل الولاة و المسؤولين المعنيين بالتدخل أثناء حدوث الكوارث الكبرى و من معرفة ما تتوفر عليه هذه المخازن الأمنية من لوازم وحاجيات ضرورية للتكفل بالفئات المتضررة خلال المخاطر، مبرزا بأن هذا النظام يدخل ضمن النظرة الاستشرافية في إنشاء وتسيير هذه المخازن الأمنية المتواجدة عبر 19 ولاية من الوطن تضاف إليها بعض المخازن التابعة لمصالح الحماية المدنية من بينها وحدة قالمة.

وأفاد وزير الداخلية بأنه سيتم "قريبا" اقتناء 20 ألف خيمة هي حاليا قيد الإنجاز لتحديث مخزون هذه الهياكل وتدعيمها بالوسائل اللازمة أثناء حدوث المخاطر الكبرى التي يقدر عددها ب10 مخاطر من بينها الزلازل والفيضانات والحرائق، مشيرا إلى أن "الجزائر تعد من الدول التي ليست بمنأى عنها ".

وأضاف في ذات السياق بأن هذا التدعيم سيسمح بـ"تكفل جيد بالمواطنين مهما كانت نوعية الخطر" .

وبذات الوحدة الرئيسية التي استفادت خلال هذه الزيارة بمبلغ مالي بقيمة 67 مليون د.ج موجه لإتمام إنجاز عدة مرافق، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي كان برفقة وزيري التربية الوطنية و الموارد المائية على توزيع 15 حافلة للنقل المدرسي وعدد هام من العتاد المتنقل للنظافة العمومية و إصلاح الإنارة العمومية لفائدة عدة بلديات بالولاية.

وكان الوزير قد استهل اليوم الأول من زيارة العمل والتفقد إلى قالمة بتدشين ثانوية جديدة صنف 800 مقعد بيداغوجي و200 وجبة وضعت حيز الخدمة برسم الموسم 2019-2020 ببلدية الفجوج بتكلفة إنجاز فاقت 345 مليون د.ج. كما قام بوضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي ببلديتي عين بن بيضاء و وادي فراغة و ثمانية (8) تجمعات ثانوية تابعة لهما بأقصى الجهة 21 كلم و أخرى للتوزيع بطول 120 كلم، حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت بعين الشرقية للولاية وهي العملية التي استفاد منها 4600 منزل تم ربطه بشبكة الغاز الطبيعي وتطلبت مد شبكة نقل بطول المكان.

وسيمتد برنامج اليوم الأول من الزيارة إلى غاية منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة حيث يقوم الوزير بتدشين عدة مرافق تربوية وهياكل تابعة للأمن الوطني ومشاريع تنموية ببلديات حمام دباغ و بوحمدان، وكذا بعاصمة الولاية التي سيشرف خلال السهرة بها على حفل بمقر الولاية يندرج في إطار إحياء الذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية قبل التوجه منتصف الليل إلى مقام الشهيد لرفع العلم الوطني و وضع إكليل من الزهور وعزف النشيد الوطني.

وسيواصل السيد دحمون زيارته إلى ولاية قالمة يوم غد الجمعة المصادف للفاتح من نوفمبر على إطلاق حملة تشجير بالمحمية الطبيعية لجبال بني صالح التي كانت خلال 2017 عرضة لسلسلة من الحرائق تسببت في إتلاف ما يفوق 5 آلاف هكتار من الغطاء الغابي بها.