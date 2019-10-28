Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة  

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 12:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات

الجزائر - لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 16 اخرون بجروح في ثمانية حوادث الأكثر دموية سجلت خلال ال 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني، حسب ما اوردته اليوم الخميس حصيلة للحماية المدنية المدنية.

وسجلت اثقل حصيلة على مستوى ولاية ادرار بوفاة ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اشخاص بجروح على اثر انقلاب سيارة نفعية على مستوى الطريق الولائي رقم 371 ببلدية جلول دائرة اوقرت .

 كما قامت عناصر الحماية بتقديم الاسعافات الاولية ل 07 اشخاص جراء اختناقهم بغاز احادي الكربون المنبعث من مسخنات الحمام واجهزة التدفئة داخل مساكنهم في كل من: 04 اشخاص من عائلة واحدة بولاية  قسنطينة وثلاثة اشخاص من عائلة واحدة على مستوى ولاية برج بو عريرج حيث تم التكفل بالضحايا  في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة الى المؤسسات الاستشفائية .

وقامت عناصر ايضا بإخماد اربعة حرائق حضرية وصناعية بكل من ولايات مستغانم ام البواقي البويرة وولاية المدية  دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة  
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 12:21     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.31

فتح مكاتب الصرف بالجزائر: البنك المركزي لم يتلقى أي طلب من قبل المتعاملين

19.10.31

مسابقة تصميم وإنجاز أحسن راية وطنية: تكريم الفائزات الأوائل

19.10.31

الذكرى ال44 لاحتلال الصحراء الغربية: ذكرى أليمة ومطالبة بإنهاء الاستعمار

19.10.31

تعيين مدير الصحة والسكان كآمر بالصرف الثانوي لصندوق مكافحة السرطان

19.10.31

حوادث المرور: وفاة عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة  

19.10.31

انتخاب لزهاري بوزيد رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الانسان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

أمن المواطن ضمن "أولويات الدولة"

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي