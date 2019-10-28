حوادث المرور: وفاة عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة  

الجزائر - لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 16 اخرون بجروح في ثمانية حوادث الأكثر دموية سجلت خلال ال 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني، حسب ما اوردته اليوم الخميس حصيلة للحماية المدنية المدنية.

وسجلت اثقل حصيلة على مستوى ولاية ادرار بوفاة ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اشخاص بجروح على اثر انقلاب سيارة نفعية على مستوى الطريق الولائي رقم 371 ببلدية جلول دائرة اوقرت .

كما قامت عناصر الحماية بتقديم الاسعافات الاولية ل 07 اشخاص جراء اختناقهم بغاز احادي الكربون المنبعث من مسخنات الحمام واجهزة التدفئة داخل مساكنهم في كل من: 04 اشخاص من عائلة واحدة بولاية قسنطينة وثلاثة اشخاص من عائلة واحدة على مستوى ولاية برج بو عريرج حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم في حالة مقبولة الى المؤسسات الاستشفائية .

وقامت عناصر ايضا بإخماد اربعة حرائق حضرية وصناعية بكل من ولايات مستغانم ام البواقي البويرة وولاية المدية دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.