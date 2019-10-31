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الدعوة إلى الإهتمام أكثر بدور المرأة الريفية كعامل مهم في المحافظة على التراث المادي واللامادي

  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 10:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات
الدعوة إلى الإهتمام أكثر بدور المرأة الريفية كعامل مهم في المحافظة على التراث المادي واللامادي

غليزان - دعا مشاركون في الندوة الدولية حول "المرأة في قلب التنمية"، التي إختتمت أشغالها اليوم الأربعاء بغليزان إلى الإهتمام أكثر بدور المرأة الريفية كعامل مهم في المحافظة على التراث الثقافي المادي واللامادي ومدى إسهامها في التنمية المستدامة.

وأوصى المتدخلون في ختام هذا اللقاء بضرورة توثيق التراث النسوي في مختبرات علمية بهدف تكوين مرجعية علمية للباحثين و الأكاديميين مع الدعوة إلى العمل على حماية الملكية الفكرية للمرأة في مجال الصناعات التقليدية والحرف.

وأكدوا على ضرورة الإستعانة بأراء الباحثين والمهتمين بقضايا المرأة فضلا عن ضرورة تسليط الضوء وإهتمام الباحثين بإشكالية "المرأة والإعلام في الجزائر".

وتمت الدعوة أيضا إلى تقديم برامج توعوية و إعلامية موجهة للمرأة بمختلف مستوياتها التعليمية قصد تعزيز الفكر المقاولاتي لديها وإستحداث مشاريع خاصة بها.

كما أوصى المجتمعون بإدراج مواضيع و قضايا المرأة ضمن المنظومة التربوية من خلال تكريس الصورة النمطية للمرأة داخل المجتمع.

يذكر بأن الندوة الدولية حول "المرأة في قلب التنمية" نظمت عل مدار يومين بمبادرة من مخبر الدراسات الاجتماعية و النفسية و الانثروبولوجية للمركز الجامعي "أحمد زبانة" لغليزان بالتنسيق مع مخبر الفلسفة و النقد المعاصر بجامعة باريس 8 ( فرنسا) و حضرها أساتذة و باحثون من مختلف جامعات الوطن ومن تونس والمغرب و ليبيا و مصر والعراق و قطر و فرنسا.

آخر تعديل على الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 10:22
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الدعوة إلى الإهتمام أكثر بدور المرأة الريفية كعامل مهم في المحافظة على التراث المادي واللامادي
  أدرج يـوم : الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2019 10:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

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