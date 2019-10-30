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اقبال كبير للعائلات والأطفال ضمن فعاليات فضاء الترفيه للأطفال برياض الفتح

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
اقبال كبير للعائلات والأطفال ضمن فعاليات فضاء الترفيه للأطفال برياض الفتح

الجزائر - شهد يوم الأربعاء ديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة اقبالا كبيرا للعائلات والاطفال تزامنا مع انطلاق فعاليات فضاء الترفيه الموجهة للأطفال بمناسبة العطلة المدرسية لفصل الخريف.

وقد شهد هذا الفضاء الترفيهي المنظم تحت اشراف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, حضور عدد معتبر من الاطفال مرفقين بأوليائهم, حيث استمتعوا بالعديد من الأنشطة, على غرار ألعاب بهلوانية تحت وقع الموسيقى تجاوب معها الصغار بتصفيقاتهم الحارة.

كما لقيت ورشات الرسم والنشاطات التربوية والرياضية اهتمام الأطفال الذين اختار بعضهم اللعب بالدراجات, فيما فضل آخرون التوجه الى الحضيرة الخاصة بالسلامة المرورية.

ولدى إشرافها على انطلاق هذا الفضاء, أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي, على أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات تكريسا لحق الأطفال في اللعب والترفيه, داعية الى ضرورة ترسيخ مبادئ الثورة التحريرية في نفوس هؤلاء الصغار.

واشارت الى أن هذا الفضاء الترفيهي يضم عدة أنشطة تخص الرسم والمسرح والغناء إلى جانب ورشات تثقيفية أخرى تنظم بالتنسيق بين وزارة الثقافة ومديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:51
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اقبال كبير للعائلات والأطفال ضمن فعاليات فضاء الترفيه للأطفال برياض الفتح
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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