Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أكثر من 2500 نشاط توعوي للأمن الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 17:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
أكثر من 2500 نشاط توعوي للأمن الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني, خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية, 2504 نشاط توعوي وتحسيسي على المستوى الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية, حسب ما افاد به يوم الاربعاء بيان لذات الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر أن برنامج هذه الحملات التحسيسية تضمن عدة نشاطات وتظاهرات جوارية, أشرف عليها إطارات وأخصائيون نفسانيون للأمن الوطني, في مجال التنشيط البيداغوجي للتحسيس والتوعية من أخطار استهلاك المخدرات.

وقامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة, بتنشيط 495 محاضرة ودرس توعوي مع إطلاق 315 قافلة توعوية متنقلة وأبواب مفتوحة, وذلك على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية ومراكز التكوين المهني والتمهين والمؤسسات التربوية و الجامعات إلى جانب الساحات العمومية والشواطئ, بمقاربة جوارية مجتمعية.

اقرأ أيضا:        الجلفة: حملة تحسيسية وتوعوية لمجابهة مخاطر الأفات الإجتماعية في الوسط المدرسي ...

وسمحت العملية الوقائية للأمن الوطني للتحسيس من أخطار استهلاك المخدرات و المؤثرات  العقلية من برمجة 36 نشاط توجيهي و مرافقة لفائدة المدمنين على المستوى الوطني, "ترمي إلى التقرب من المدمنين وتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة لهم, والمساهمة في مساعدتهم على الإقلاع عن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية".

آخر تعديل على الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 19:06
كلـمات مفتـاحيــة :
أكثر من 2500 نشاط توعوي للأمن الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2019 17:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.30

تيسمسيلت: وفاة طفلة وإصابة أخرى بجروح خطيرة بعدما دهستهما مركبة

19.10.30

اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي والقوات السورية في ريف "رأس العين"

19.10.30

كرة القدم/ الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): النتائج الجزئية والهدافون

19.10.30

تنس- البطولة الوطنية للأكابر: انطلاق المسابقة ببوفاريك بمشاركة 22 لاعبا ولاعبة

19.10.30

المسرحية الصامتة "موزاييك ": الصمت يصنع الفرجة ويثير إعجاب الجمهور الوهراني

19.10.30

بومرداس: تسليم مفاتيح أزيد من 1300 وحدة سكنية في شتى الصيغ

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.28

اضراب متجدد لأساتذة التعليم الابتدائي والوصاية تدعو الى معالجة المطالب بإرادة "صادقة"

19.10.28

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي

19.10.28

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل

19.10.28

تيارت: التركيز على ضرورة تغيير أساليب الخطاب المسجدي (ملتقى)

19.10.28

تنس: الجزائرية إيناس بكرار تتقدم ب35 مركزا وترتقي الى الصف ال371 عالميا

19.10.28

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي