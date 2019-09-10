أكثر من 2500 نشاط توعوي للأمن الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019

الجزائر - نظمت المديرية العامة للأمن الوطني, خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية, 2504 نشاط توعوي وتحسيسي على المستوى الوطني حول أخطار استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية, حسب ما افاد به يوم الاربعاء بيان لذات الهيئة الامنية.

وأوضح ذات المصدر أن برنامج هذه الحملات التحسيسية تضمن عدة نشاطات وتظاهرات جوارية, أشرف عليها إطارات وأخصائيون نفسانيون للأمن الوطني, في مجال التنشيط البيداغوجي للتحسيس والتوعية من أخطار استهلاك المخدرات.

وقامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه الفترة, بتنشيط 495 محاضرة ودرس توعوي مع إطلاق 315 قافلة توعوية متنقلة وأبواب مفتوحة, وذلك على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية ومراكز التكوين المهني والتمهين والمؤسسات التربوية و الجامعات إلى جانب الساحات العمومية والشواطئ, بمقاربة جوارية مجتمعية.

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وسمحت العملية الوقائية للأمن الوطني للتحسيس من أخطار استهلاك المخدرات و المؤثرات العقلية من برمجة 36 نشاط توجيهي و مرافقة لفائدة المدمنين على المستوى الوطني, "ترمي إلى التقرب من المدمنين وتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية اللازمة لهم, والمساهمة في مساعدتهم على الإقلاع عن إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية".