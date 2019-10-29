أول نوفمبر: الجمعة القادم عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر - أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ان يوم الجمعة الفاتح من نوفمبر القادم سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والشركات العمومية والخاصة.

وأوضح المديرية في بيان لها أنه "بمناسبة عيد الثورة, وطبقا لأحكم القانون رقم 63 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم, فإن الجمعة أول نوفمبر 2019 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

من جهة اخرى --يضيف نفس المصدر-- "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين و المؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".