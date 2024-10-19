منافسة: وجوب تكييف الإطار القانوني لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي -

أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يتفقدون المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي -

السلطات العمومية مصممة على تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة باستخدام وسائل الانتاج الوطنية -

مجلس الأمة يصوت لصالح عدم رفع الحصانة عن علي طالبي وأحمد أوراغي -

ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل -

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء الـ/بريكست/ الى غاية 31 يناير 2020 -

قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش السفينة المواكبة رايس قورصو بعد تنفيذها للتمرين سيبوردر 19 -

الأمن الغذائي يتحقق عبر ضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق -

برلمانيون جزائريون يجددون التضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة -

ضرورة رد عاجل على مشكل صيانة أجهزة الأشعة -

ضوء الشمس يحسن ميكروبات الأمعاء (دراسة) -

برمجة مقابلتي إ.الجزائر/ ش. الساورة و إ. بلعباس/ ش.القبائل يوم الاثنين 4 نوفمبر -

كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بباتنة -

الفريق أحمد قايد صالح يقوم بزيارة الى المستشفى المركزي للجيش بالناحية العسكرية الأولى -

على الشعب الجزائري استخلاص العبر من الثورة التحريرية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد -

كرة الريشة: انطلاق منافسات الأواسط بمشاركة 33 لاعبا منهم 24 جزائريا -

ورقلة : نحو تسوية مشكلة اعتراض المواطنين على إطلاق مشاريع تنموية -

حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 89 آخرين في نهاية الأسبوع الفارط -

ابتكار: 21 مؤسسة ناشئة تعرض مشاريعها قصد الاستفادة من الدعم المالي -