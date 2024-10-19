و جاء في البيان "تعلن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أن اليوم الاثنين هو تتمة شهر صفر 1441 هجري و أن غرة شهر الأنوار 1441 هجري سيكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر, و عليه تعلم الوزارة كافة المواطنين أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون إن شاء الله يوم السبت 12 ربيع الأول 1441 هجري الموافق ل9 نوفمبر 2019".
ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل
أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 17:20 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 11 مرات
الجزائر- أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف, يوم الاثنين في بيان لها, ان احياء ذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم السبت 9 نوفمبر المقبل.
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