حوادث المرور: وفاة ثلاثة أشخاص وجرح 89 آخرين في نهاية الأسبوع الفارط

الجزائر - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 89 آخرون بجروح في 76 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع الفارط، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير المعطيات حسب نفس المصدر إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث "يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري"، إضافة إلى العوامل الأخرى.

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة"، دون التغاضي عن المراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام، خاصة في ظل التقلبات الجوية الأخيرة التي تعرفها البلاد.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.