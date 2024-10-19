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مستغانم: إحباط مخطط للإبحار السري على اليابسة وتوقيف 22 شخصا

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 11:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
مستغانم: إحباط مخطط للإبحار السري على اليابسة وتوقيف 22 شخصا

مستغانم - تم صباح اليوم الاثنين بمستغانم إحباط مخطط للإبحار السري على اليابسة وتوقيف 22 شخص من عدة ولايات، حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت إثر توقيف دورية للشرطة لسيارة مشبوهة في حدود الساعة الثانية صباحا بالواجهة البحرية "أحمد بن بلة" لصلامندر بمدينة مستغانم حيث تم العثور داخل المركبة التي كان على متنها شخص واحد ينحدر من ولاية مستغانم على محرك قارب صيد بقوة 40 حصان وكمية من البنزين (15 لتر).

وبينت التحقيقات أن المشتبه فيه كان بصدد إيصال هذه اللوازم إلى أحد شركائه لتنفيذ عملية إبحار سري لعدة أشخاص من أحد شواطئ الولاية.

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وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري عثرت الشرطة على 6 أشخاص بالقرب من شاطئ لكريك ومعهم قاربي صيد ومحرك ولوازم أخرى للإبحار فضلا عن مؤونة الرحلة غير الشرعية.

كما تم -وفقا لذات المصدر- توقيف باقي المجموعة التي كانت بصدد الإبحار السري بين السادسة والسابعة صباحا وهم 15 شخص بينهم قاصر واحد (10 سنوات).

ومن المنتظر أن يتم تقديم المعنيين في وقت لاحق للجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية كما أشار إليه ذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 12:01
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مستغانم: إحباط مخطط للإبحار السري على اليابسة وتوقيف 22 شخصا
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 11:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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