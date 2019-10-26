Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رابحي: الجزائر تعمل دائما من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 14:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرات
رابحي: الجزائر تعمل دائما من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان

الجزائر - أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن "الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان"، مشيرا إلى أن "ما تشهده البلاد منذ أشهر من مسيرات شعبية دليل على أن حقوق الانسان مضمونة".

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء لعرض نتائج عمل فوج متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، أن "الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان و أن ما تشهده البلاد منذ أشهر من مسيرات شعبية، دليل على أن حقوق الانسان مضمونة، حيث أظهر الشعب من خلالها تعلقه بالوطن واهتمامه بمستقبل البلاد".

وفي نفس السياق أشار الى "المجهودات الجبارة" التي تقوم بها الجزائر في مجال حماية حقوق الانسان سيما ما تعلق بحقوق المرأة و الطفولة و كذا في مجال حرية التعبير و الرأي "بشهادة الأمم المتحدة".

كما ذكر السيد رابحي بالقوانين التي تم اصدارها تحسبا للانتخابات الرئاسيات المقبلة المقررة في 12 ديسمبر القادم، معربا عن تمنياته أن " تتمكن الجزائر من تجاوز الظروف الحالية الى ما فيه خير للجميع".

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أن "الشعب الجزائري قام منذ 22 فبراير الفارط باستعمال الحقوق المخولة له دستوريا، من خلال مسيرات سلمية، عبرت على نضجه وحبه للوطن"، مؤكدة أن "المجلس لم يتلقى أي شكوى تتعلق بتجاوزات خلال هذه المسيرات".

من جهة أخرى، كشفت نفس المتحدثة أن المجلس الوطني لحقوق الانسان في اطار القوانين المخولة له، "تلقى منذ 2 يناير من السنة الجارية، أزيد من 763 شكوى وعريضة تتعلق بعدة مجالات ترتبط، سيما بالسكن والتوظيف والتشغيل، حيث تمت دراستها والتكفل بها".

آخر تعديل على السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 19:42
كلـمات مفتـاحيــة :
رابحي: الجزائر تعمل دائما من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 14:49     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.26

رئاسيات 12 ديسمبر: غلق باب إيداع ملفات الترشح منتصف الليل من اليوم السبت

19.10.26

السيد مراد عروج يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.10.26

السيد عبد العزيز بلعيد يودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.10.26

صدور قريب لمرسوم تنفيذي خاص بالسكن الايجاري الترقوي

19.10.26

أمل بشيري تعرض "خفافيش بيكاسو" في المقهى الثقافي بجيجل

19.10.26

وفد من أعضاء البرلمان السويدي يزور مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.21

وزير الداخلية: "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"