حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة (حماية مدنية)

الجزائر- لقي 7 اشخاص حتفهم واصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى ولايات الوطن في عدة حوادث مرورية خلال ال48 ساعة الاخيرة, حسب ما افادت به يوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية ورقلة بوفاة شخصين اثنين على إثر انقلاب سيارة نفعية بالمكان المسمى مفترق الطرق بلدية حاسي بن عبد الله.

من جانب آخر, قامت عناصر الحماية المدنية بتقديم الاسعافات الاولية لـ 19 شخصا جراء اختناقهم بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و مسخنات الحمام داخل مساكنهم في كل من ولايات قالمة وسعيدة والجلفة وبرج بوعريريج, حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و نقلهم في حالة مقبولة الى المؤسسات الاستشفائية.

كما جندت وحدات الحماية المدنية وسائل بشرية و مادية اثر الاضطراب الجوي الذي خص المناطق الشرقية للوطن خاصة ولايتي سكيكدة وجيجل, حيث قامت عناصرها بسكيكدة بإنقاذ شخصين اثنين كانا على متن شاحنة وسيارة محاصرين بمياه الامطار بوسط مدينة فلفيلة و إبعاد سيارة بالطريق الوطني رقم 44 ببلدية سكيكدة و كذا سيارة أخرى بالطريق الوطني رقم 18 ببلدية حمادي كرومة, الى جانب عدة عمليات امتصاص لمياه الامطار داخل الاحياء على مستوى البلديات الثلاثة المذكورة دون تسجيل خسائر.

فيما تركزت تدخلات الحماية المدنية بجيجل في عمليات امتصاص مياه الامطار داخل السكنات و المنشاة العمومية وكذا بعض الاحياء في كل من بلديات جيجل, الطاهير, الامير عبد القادر والعنصر دون تسجيل خسائر.