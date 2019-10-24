تهاطل أمطار بالولايات الشرقية ابتداء من ظهيرة يوم غد الجمعة

الجزائر - ستشهد عدة ولايات بشرق الوطن ابتداء من ظهيرة يوم غد الجمعة سقوط أمطار، حسبما ورد في نشرية جوية خاصة نشرها، اليوم الخميس ،الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ويتعلق الأمر بولايات جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و بجاية و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و كذا سوق أهراس.

وأوضح ذات المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة بالنسبة للولايات جيجل و سكيكدة و عنابة و كذا الطارف ستتبلغ أو تتجاوز 80 ميليمتر خلال مدة صلاحية النشرة الجوية الخاصة التي ستمتد ابتداء من يوم الجمعة 25 أكتوبر على الساعة 12سا00 الى غاية يوم السبت 26 أكتوبر على الساعة 12سا00 على الأقل.

وجاء في النشرية أنه بالنسبة لولايات بجاية و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق أهراس، فستصل كمية الأمطار المرتقبة أو تتجاوز 40 ميليمتر ابتداء من يوم الجمعة 25 أكتوبر على الساعة 15سا00 الى غاية يوم السبت 26 أكتوبر على الساعة 15سا00 ،على الأقل.