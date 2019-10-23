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تيسمسيلت: انطلاق الورشة التحسيسية الأولى حول المرأة الريفية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات

تيسمسيلت - انطلقت يوم الأربعاء بمقر الخلية الجوارية التضامنية لبلدية عماري (تيسمسيلت) فعاليات الطبعة الأولى من الورشة التحسيسية حول المرأة الريفية التي تقام تحت شعار "المرأة في خدمة التنمية الريفية".

وافتتحت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالتنسيق مع الخلايا الجوارية للتضامن في إطار إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية بمعارض لملصقات تبرز المزايا العديدة التي يمكن أن تستفيد منها المرأة الريفية في مجال تجسيد مشاريع استثمارية منتجة في إطار جهاز القرض المصغر والبرنامج الوطني للأسر المنتجة والدورات التكوينية في الأنشطة الحرفية والفلاحية التي يمكن تقديمها من قبل قطاعي الصناعة التقليدية والتكوين والتعليم المهنيين.

ويتم ضمن هذه التظاهرة عرض لنماذج ناجحة لمشاريع استثمارية مصغرة جسدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من قبل نساء ريفيات ببلديات برج بونعامة وثنية الحد والأزهرية وبوقايد ولرجام.

ويتضمن برنامج هذه الورشة التي تدوم خمسة أيام تنظيم موائد مستديرة ستجمع إطارات المديرية المذكورة بممثلين عن قطاعات الغابات والتكوين والتعليم المهنيين والسياحة وكذا جمعيات نسوية وذلك بهدف الخروج بخطة عمل ترمي لتكثيف العمل التحسيسي الرامي لترقية المرأة الريفية بالولاية.

وبالموازاة مع هذه التظاهرة ستنظم الخلايا الجوارية للتضامن بالولاية لخرجات تحسيسية على مستوى المناطق النائية الجبلية التي سيتم خلالها إطلاع عدد من النساء الريفيات بالمزايا والمرافقة الدائمة التي يقدمها قطاع التضامن الوطني في مجال تجسيد مشاريع استثمارية مصغرة والاستفادة من التكوين في المجالات الحرفية والفلاحية والغابية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيسمسيلت: انطلاق الورشة التحسيسية الأولى حول المرأة الريفية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:40     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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