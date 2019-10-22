الوضعية الاجتماعية للصحافيين: ورشات لدراسة الجوانب القانونية

الجزائر - أعلن المفتش العام بوزارة الاتصال، أحمد بن زليخة، يوم الثلاثاء بالجزائر، ان الوزارة ستنظم "ورشات" لدراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالوضعية الاجتماعية للصحافيين واصفا الحقوق التي يطالب بها هؤلاء ب " المشروعة".

في هذا الصدد، صرح السيد بن زليخة أن وزارة الاتصال لن تدخر أي جهد على المستوى التنظيمي و الاداري و القانوني من أجل مساندة الصحافيين في مهمتهم النبيلة و الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و هذا في اطار ورشات ستعكف على دراسة جميع الجوانب القانونية".

و جاء هذا التدخل خلال افتتاح لقاء تقييمي لوضعية الصحافة الوطنية من تنظيم المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، و هو التنظيم الجديد، و ذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة.

و اضاف ذات المسؤول أن هذه الورشات ستتوج بإعداد "خارطة طريق مشتركة و تقوم على واقع الصحافة" معربا عن أمله في أن يساهم لقاء اليوم في "تقويم اختلال التوازنات" التي تواجهها الصحافة الوطنية.

و لدى اشادته بممثلي هذه " المهنة الصعبة" فقد أكد المتحدث على "النبل و الدور الاجتماعي" الذي يقع على عاتقهم و كذا على "الجهود المتواصلة من أجل ضمان الحق في المواطنة من خلال جعل المعلومة " في متناول المواطنين.

من جهة أخرى، اعتبر ممثل وزارة الاتصال اليوم الوطني للصحافة "احدى أهم المحطات التي تحتفل بها الجزائر حيث ترمز الى البحث عن الحقيقة و الدفاع عن العدالة" مذكرا بأن اختيار 22 أكتوبر يعود لكون هذا التاريخ يرمز الى الشروع في اصدار " المقاومة" خلال حرب التحرير الوطنية.

و من جهته، اشار رئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين ياسين بوخاتشي الى " المكتسبات" التي حققها القطاع اضافة الى "النقائص الكثيرة" التي تميزه متأسفا لكون "الاستثمارات الضخمة" التي تم رصدها في الماضي لفائدة قطاع الصحافة الوطنية "لم تنجح في جعل هذه الأخيرة محترفة".

و أردف قائلا " صحافة تكون قادرة على تقويم و تحسيس المجتمع حول الأخطار التي تحدق به قبل أن يذكر بأن أكثر من 150 عنوان "ينشطون في الفوضى و خارج كل سلطة ضبط للنشاط الصحفي".

كذلك هو الشأن، يقول المسؤول، بالنسبة لعشرات القنوات التلفزيونية الناشطة "دون أدنى استراتيجية و أهداف" في الوقت الذي تتطور فيه الصحافة الالكترونية" دون أن ينظم أي قانون خاص هذا التطور بشكل يسمح بتفادي الانزلاقات المحتملة.

من جهة أخرى، اعتبر المتدخل أنه بالرغم من وجود قانون عضوي مكرس للصحافة و لتكريس يوم وطني للصحافة منذ 2012 الا أن القطاع "لا يزال يتبدد اضافة الى خيبة امل الصحافيين بسبب الضغوطات الممارسة عليهم و التي تمس ليس فقط بمهنتهم بل ايضا بكرامتهم".

و حسب نفس المسؤول فان المجلس الذي تأسس مؤخرا والذي يتمتع باعتماد مؤقت اختار التاريخ الرمزي المصادف ل 22 أكتوبر لإطلاق عملية اشتراك أعضائه علما أنه تلقى الى غاية اليوم 600 طلب تقدم به صحافيون من القطاعين العمومي و الخاص الناشطين على كامل التراب الوطني.