حوادث المرور: وفاة 44 شخصا وإصابة أزيد من 1500 آخرين خلال أسبوع

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصـيلة سجلت بولايـة غليزان بوفاة 5 أشخاص وجرح 25 آخرين على إثـر 31 حادث مرور وكذا ولاية سيدي بلعباس التي لقي بها 5 أشخاص وجرح 32 آخرون تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 20 حادث مرور.
وسجلت وحدات الحماية المدنية, خلال ذات الفترة, 23479 تدخل على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين, هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي, إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات, من بينها 14530 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي, حيث تم فــيهــا إســعاف وإجلاء 1747 جريح وتحويل 12542 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.
وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إخـماد 1209 حرائق, منها منزلية, صناعية وحرائق مختلفة.
أما فيمــا يخص العمليات المختلفة, فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لتغطية 4472 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.