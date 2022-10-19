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حوادث المرور: وفاة 44 شخصا وإصابة أزيد من 1500 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات
حوادث المرور: وفاة 44 شخصا وإصابة أزيد من 1500 آخرين خلال أسبوع

الجزائر- لقي 44 شخصا حتفهم وأصيب 1502 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1261 حادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال الأسبوع المنصرم, حسب ما جاء في حصيلة لمصالح الحماية المدنية يوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصـيلة سجلت بولايـة غليزان بوفاة 5 أشخاص وجرح 25 آخرين على إثـر 31 حادث مرور وكذا ولاية سيدي بلعباس التي لقي بها 5 أشخاص وجرح 32 آخرون تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 20 حادث مرور.

وسجلت وحدات الحماية المدنية, خلال ذات الفترة, 23479 تدخل على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من  طرف مواطنين, هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور, الحوادث المنزلية, الإجلاء الصحي, إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات, من بينها  14530 تدخل خاص بعمليات الإجلاء الصحي, حيث تم فــيهــا إســعاف وإجلاء 1747 جريح وتحويل 12542 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إخـماد 1209 حرائق, منها منزلية, صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة, فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لتغطية 4472 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:25
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حوادث المرور: وفاة 44 شخصا وإصابة أزيد من 1500 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 12:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

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