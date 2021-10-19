خنشلة - أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون اليوم الاثنين بخنشلة أنه سيتم تدعيم بلديات الوطن بـ"6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وقال الوزير لدى معاينته المدرسة الابتدائية المجاهد بولزازن حسين ببلدية يابوس في إطار زيارة عمل و تفقد رفقة وزير الموارد المائية علي حمام، إلى هذه الولاية، تدوم يومين، أنه سيتم خلال السنوات الثلاث المقبلة تعزيز النقل المدرسي عبر الوطن ب 6 آلاف حافلة جديدة ستوضع تحت تصرف تلاميذ المناطق النائية و المعزولة.

وأضاف السيد دحمون أن دائرته الوزارية قد وقعت على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني تتكفل من خلالها الشركة الجزائرية لتوزيع العربات مرسيدس بنز لتيارت بصنع و توزيع 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي و ذلك على دفعات.

وذكر الوزير أنه تم سابقا إعداد برنامج لتوزيع 3.500 حافلة للنقل المدرسي تم استلام 2.000 حافلة منها.

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وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أنه سيتم في غضون سنة 2022 القضاء نهائيا على مشكل النقل المدرسي، مشيرا إلى أن بلديات ولايات جنوب البلاد قد حظيت بالأولوية في هذا المجال على أن تليها بلديات ولايات الهضاب العليا.

ويواصل السيد دحمون زيارته إلى ولاية خنشلة في يومها الأول بوضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة ويشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مصلحة الاستعجالات الطبية و الجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لأحمد بن بلة بمدينة خنشلة قبل الإشراف على الافتتاح الرسمي للمدرسة العليا للغابات.