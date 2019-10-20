دور الأمثال الشعبية في صناعة سلوك المجتمع محور ملتقى وطني بوهران

وهران - سيكون موضوع "الأمثال الشعبية في صناعة سلوك المجتمع وتوجيه" محور ملتقى وطني الذي ينظمه مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية الخميس القادم بوهران, حسبما علم يوم الأحد لدى المنظمين.

ويهدف هذا اللقاء العلمي الذي بادرت به وحدة البحث حول الثقافة والاتصال والآداب واللغات والفنون بذات المركز, إلى دراسة تأثير القيم الثقافية والاجتماعية للمثل الشعبي على تشكيل الوعي لدى الأفراد والجماعات وضبط وتوجيه السلوكيات, وفق ذات المصدر.

وسيتناول الملتقى بالدراسة والتحليل مختلف الجوانب المتعلقة بفاعلية الأمثال الشعبية في صناعة سلوك الإنسان وتوجيهه سلبا وإيجابا, كما أشير إليه.

وسيشارك في هذا اللقاء باحثون من العديد من جامعات الوطن لتقديم مداخلات حول محاور إشكالية الموضوع, التي تشمل دور الأمثال الشعبية في رسم شخصيتي الرجل والمرأة وتوجيه سلوكيهما في المجتمع, والأمثال الشعبية في توجيه القيم والسلوكات الاجتماعية والأخلاقية, والامثال الشعبية في المدونات الالكترونية.