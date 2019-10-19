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حوادث المرور: وفاة 19 شخصا وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 12:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
حوادث المرور: وفاة 19 شخصا وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب 34 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 21 حادث مرور عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية باتنة بوفاة 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر حادثي مرور، تمثل الأول في اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة على الطريق الولائي رقم 17 ببلدية لزرو، دائرة سريانة، فيما تمثل الحادث الثاني في اصطدام بين شاحنتين على الطريق الوطني رقم 78 ببلدية بومغار، دائرة نقاوس.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية لولاية المسيلة بإخماد حريق شب بمخزن لتربية الدجاج، متواجد بالمكان المسمى دوار بلحوت، بلدية بوتي سايح، دائرة سيدي عيسى، خلف وفاة شخص داخل المخزن واحتراق 3.000 كتكوت.

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حوادث المرور: وفاة 19 شخصا وإصابة 34 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019 12:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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