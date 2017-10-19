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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 341 اخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 14:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 341 اخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية

الجزائر- لقي 13 شخصا حتفهم وأصيب 341 اخرون بجروح في 304 حادث مروري جسماني سجلوا على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين  08 و  14أكتوبر أي في (ظرف اسبوع) --كما أورده يوم الخميس بيان من مصالح الامن الوطني .

وأوضح ذات البيان  أنه  مقارنة "بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا محسوسا قدر بـ(+32)  حادث، و ارتفع عدد الجرحى بـ (+39) حالة، وعدد الوفيات بـ (+06)حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة،الى أن "أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%،نتيجة الإفراط  في السرعة، المناورات الخطيرة، الإرهاق و عدم التركيز عند السياقة".

و في هذا الإطار "تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات على مدار 24ساعة " يضيف بيان مصالح الامن الوطني .

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 15:09
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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 341 اخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 14:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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