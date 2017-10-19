عين تموشنت: إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية

وسمحت العملية الأولى باعتراض زورق نصف مطاطي على بعد بضعة أميال شمال سواحل بوزجار حيث تم توقيف 11 مهاجرا سريا من بينهم امرأة حامل و زوجها كانوا بصدد الإبحار بصفة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية مثلما أبرزته نفس المصالح.
وغير بعيد عن نفس المنطقة البحرية، تم إحباط محاولة ثانية ل 7 شباب كانوا في طريقهم بصفة غير شرعية على متن زورق نصف مطاطي نحو سواحل الضفة الثانية لحوض البحر المتوسط حيث تم توقيفهم و إجلاءهم نحو اليابسة و استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في ذات الإطار، حسبما أضافه ذات المصدر.
وينحدر مجموع الموقوفين من ولايات وهران و مستغانم و عين تموشنت، و قد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في القضية لتحديد هوية منظمي هذه الرحلات السرية و تقديمهم أمام الجهات القضائية، مثلما أشير إليه.