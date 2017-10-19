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عين تموشنت: إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات
عين تموشنت: إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية

عين تموشنت - تمكنت وحدات حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف (عين تموشنت) يوم الخميس من إحباط محاولتين للإبحار السري و توقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية في عمليتين منفصلتين بعرض البحر ببوزجار حسبما علم لدى ذات السلك الأمني.

وسمحت العملية الأولى باعتراض زورق نصف مطاطي على بعد بضعة أميال شمال سواحل بوزجار حيث تم توقيف 11 مهاجرا سريا من بينهم امرأة حامل و زوجها كانوا بصدد الإبحار بصفة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية مثلما أبرزته نفس المصالح.

وغير بعيد عن نفس المنطقة البحرية، تم إحباط محاولة ثانية ل 7 شباب كانوا في طريقهم بصفة غير شرعية على متن زورق نصف مطاطي نحو سواحل الضفة الثانية لحوض البحر المتوسط حيث تم توقيفهم و إجلاءهم نحو اليابسة و استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في ذات الإطار، حسبما أضافه ذات المصدر.

وينحدر مجموع الموقوفين من ولايات وهران و مستغانم و عين تموشنت، و قد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في القضية لتحديد هوية منظمي هذه الرحلات السرية و تقديمهم أمام الجهات القضائية، مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:19
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عين تموشنت: إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 13:09     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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