الحملة الوطنية "شهر بدون بلاستيك": استرجاع 38ر474 طن من النفايات البلاستيكية 

الجزائر - مكنت الحملة الوطنية "شهر بدون بلاستيك" التي أطلقتها منذ 21 سبتمبر الفارط وزارة البيئة و الطاقات المتجددة من استرجاع 38ر474 طن من النفايات البلاستيكية، حسب ما أفادت به اليوم الخميس ذات الوزارة في بيان لها.

وتمكنت خلية متابعة و تقييم هذه الحملة (التي تستمر لغاية 21 اكتوبر الجاري) خلال الأسابيع الثلاثة الأولى عبر الوطن من تنظيم 69 ندوة و لقاء تحسيسي موجهين لمختلف فئات المجتمع بما في ذلك برامج تحسيسية اتجاه المتمدرسين.

وأبرز البيان "المشاركة القياسية" للمجتمع المدني بمختلف مكوناته من جمعيات مهنية و بيئية و شبانية و كذا أفواج الكشافة الاسلامية الجزائرية و لجان الأحياء و النوادي الطلابية و المساجد و المدارس و شخصيات عمومية محلية، بالإضافة إلى السلطات المحلية و مؤسسات الفرز و التدوير العمومية و الخاصة.

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و قد تم بالمناسبة خلق مؤسسات في مجال جمع و استرجاع النفايات في بعض الولايات على غرار جيجل و عنابة.

كما تم تسجيل -حسب ذات البيان- "متسع كبير في مجال الرسكلة و التدوير بعدة ولايات من الوطن و خصوصا بالجنوب مع توجيه دعوة من طرف وزارة البيئة و الطاقات المتجددة لمختلف المهتمين للاستثمار في هذا المجال المربح".

وتأتي هذه الحملة - تذكر الوزارة - "كرمزية" لضرورة تهيئة و تنظيف الأراضي و المساحات قبل الحملة الوطنية للتشجير المبرمجة ابتداء من 25 أكتوبر الجاري و التي تعتزم الجزائر من خلالها غرس 43 مليون شجرة، مضيفة ان هذه الحملة تعد "تنبيها" حول الآثار السلبية الناجمة عن النفايات البلاستيكية.