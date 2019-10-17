المساواة بين الجنسين: النتائج المسجلة في الجزائر "مشجعة"

الجزائر - أكدت المديرة الوطنية لمشروع أهداف التنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية، السيدة حفيظة جاود يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان النتائج التي سجلتها الجزائر في مجال تعزيز المساواة بين الرجال و النساء في مختلف المجالات،نتائج "مشجعة".

و صرحت ذات المسؤولة خلال ورشة حول تعزيز القدرات الوطنية حول المنظور الشامل لأهداف التنمية المستدامة و المساواة بين الجنسين" أن "النتائج المسجلة مشجعة" مبرزة "انخفاض عدد النساء ضحايا العنف"، الذي سجلته مديريات النشاط الاجتماعي بين سنتي 2011-2018 و "تحسين" استفادة المرأة من العلاج في مجال صحة الأمومة و الانجاب و "المساواة المحققة بل و الفائقة في المنظومة التربوية".

وأشارت في هذا السياق إلى أن الجزائر تحتل المرتبة ال30 من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، و أضافت أن "الجزائر تعمل حاليا على تحسين ارتقاء المرأة الى مناصب الادارة الاقتصادية من خلال تكثيف التكوين و تطوير روح المقاولاتية لدى النساء".

و حسب ذات المسؤولة، فإن المساواة بين الجنسين "حق اساسي للإنسان" بالنسبة للجزائر "و هي تعمل على تعزيز هذه المقاربة".

كما ذكرت بتبني الجزائر لاستراتيجية ترمي أساسا الى مكافحة العنف ضد النساء، و تحسين شروط استفادة المرأة من العلاج في مجال صحة الأمومة و الانجاب وكذا تعزيز المساواة بين الرجل و المرأة في مختلف المجالات لاسيما السياسية و الاقتصادية.

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و على الصعيد التشريعي و التنظيمي، شددت ممثلة الوزارة على أن "الجزائر وقعت على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة و عدلت الدستور سنتي 2008 و 2016 من اجل تعزيز حقوق المرأة و مطابقة قوانينها مع الدستور و مع الادوات الدولية".

و بهذه المناسبة اكدت المديرة الوطنية للمشروع ان الجزائر "التزمت بقوة بإدماج اهداف الالفية المستدامة في استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية لبلوغ اهداف اجندة 2030 للتنمية المستدامة".

و ذكرت في هذا السياق أن الجزائر "انفردت ببلوغ اهداف الالفية من أجل التنمية قبل الآجال في أغلب الاحيان، لاسيما فيما يخص تقليص الفقر تحت عتبة 8ر0 بالمائة و تقليص اللاأمن الغذائي و كذا في مجال تمدرس الاطفال و تقليص نسبة وفيات الاطفال و النساء".

غير أنها اعترفت بأن "تحديات هامة ما زال يجب رفعها من أجل تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية و الخدمات القاعدية و تنويع الاقتصاد و تحسين مقاومة الاقتصاد الكلي" و اعتبرت ايضا ان هناك تحديات اخرى يجب رفعها في مجال تحسين الادماج المهني للشباب و التكيف مع التغيرات المناخية (انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري).