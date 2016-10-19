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حجز 70 قنطار من المادة الأولية لصنع الشمة المقلدة بالرويبة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 14:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح الدرك الوطني بالرويبة بالجزائر العاصمة من استرجاع 70 قنطار من المادة الاولية الموجهة لصناعة و معالجة "الشمة المقلدة", مع توقيف اربعة متورطين في القضية, حسبما ورد يوم الاربعاء في بيان عن خلية الاتصال للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وأوضح البيان ان فرقة الابحاث للدرك الوطني بالرويبة التابعة للكتيبة الاقليمية للرويبة تمكنت من الاطاحة بعصابة تقوم بصناعة مادة تبغ الترشق (الشمة المقلدة) حيث تم القبض على اربعة اشخاص وحجز 70 قنطار من المادة الاولية  كانت داخل ورشة سرية.

وسمحت العملية بحجز 1.602 علبة كرطونية تحتوي على 338.250 كيس وزن 30 غرام و مبلغ مالي بقيمة 120.000 دج , اضافة الى 70 لفافة ورق الالمنيوم و 70 رزمة من علب الكرتون و 4 الات تستعمل في عملية التصنيع, وقدرت القيمة الاجمالية للمحجوزات ب 5 ملايير سنتيم.

وحسب ذات البيان فان التحريات في هذه القضية بدأت بتنشيط عنصر الاستعلام بعد ورود معلومات لفرقة الابحاث بالرويبة مفادها وجود ورشة سرية بإقليم بلدية الرويبة و كذا بإقليم ولاية بومرداس تقوم بصناعة و معالجة مادة تبغ الترشق (الشمة المقلدة) وعليه تم وضع مخطط امني محكم, مع ترصد جميع التحركات للمشتبه فيهم, قبل ان يتم توقيفهم و هم في حالة تلبس.

المتورطون في القضية تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لارتكابهم جرم "انشاء واستغلال ورشة سرية دون الرخص المطلوبة", و "ممارسة الاعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين والانظمة", و "تزوير منتوج موجه للاستعمال البشري و التهرب الضريبي".

وتم اصدار امر بإيداع المشتبه فيهم الاربعة رهن الحبس, يضيف البيان.

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حجز 70 قنطار من المادة الأولية لصنع الشمة المقلدة بالرويبة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2019 14:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 1 مرة   شارك

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