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300 ألف جزائري زاروا تركيا خلال 2018

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 19:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات
300 ألف جزائري زاروا تركيا خلال 2018

الأغواط - بلغ عدد الجزائريين الذين زاروا تركيا خلال السنة الماضية 300 ألف سائح, حسبما أفاد يوم الثلاثاء بالأغواط مستشار بسفارة تركيا بالجزائر مصطفى قارة.

وأوضح السيد قارة في افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "السياسة العثمانية بين المجال البحري و الصحراوي بالمنطقة المغاربية في العصر الحديث" الذي تحتضنه جامعة عمار تليجي "أن عدد السياح الجزائريين شهد خلال السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا تماشيا مع العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين", مشيرا أنه "سجل في 2016 توافد 215 ألف سائحا جزائريا إلى تركيا".

وفي إطار تسهيل عمليات إيداع طلبات التأشيرة التركية للجزائريين, كشف ذات المسؤول أنه سيتم"قريبا" فتح ستة مراكز جديدة لإيداع ملفات طلب التأشيرة التركية بالجزائر عبر عدد من ولايات الوطن من ضمنها  ولايات من الجنوب.

وستضاف هذه المكاتب المرتقب فتحها إلى سبعة مراكز لدفع التأشيرة التركية متواجدة حاليا بالجزائر, وفق مصطفى قارة.

ومن جهة أخرى أكد المستشار بسفارة تركيا بالجزائر أن الاستثمار التركي في الجزائر يعرف تطورا "ملحوظا" من خلال تواجد حاليا 1.000 شركة تركية تنشط بالجزائر في مجالات متعددة.

وقد تجاوز حجم الاستثمار التجاري التركي بالجزائر ثلاثة مليار دولار, كما أكد السيد قارة, مشيرا في ذات السياق "أن تركيا تسعى لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة  تماشيا مع العلاقات التاريخية التي تربط بينهما".

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300 ألف جزائري زاروا تركيا خلال 2018
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2019 19:56     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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