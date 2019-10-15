تنظيم ورشة حول المساواة بين الجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة ابتداء من الأربعاء بالعاصمة -

300 ألف جزائري زاروا تركيا خلال 2018 -

الطبعة الثانية لأيام التحدي : 10 فرق تتنافس في النهائي يوم الخميس المقبل -

جيدو- مونديال 2019- أواسط : الجزائريون يتعرفون على منافسيهم -

التحكم في التكوين المهني وتوسيع اختصاصاته ضروري لتنويع الانتاج الوطني وعصرنته -

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر إلى 6ر2% خلال سنة 2019 -

عماري يؤكد حرص قطاعه على دعم ومرافقة المرأة الريفية -

تطوير الشراكة الجزائرية التونسية رابح- رابح المبنية على الإستثمار -

مشاريع 13 وحدة لتصنيع أجهزة وأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها جاري انجازها عبر الوطن -

إبراهيم غالي يؤكد لغوتيريس مشاطرته إمكانية التوصل الى حل لمسألة الصحراء الغربية -

محروقات: سوناطراك المساهم الرئيسي الجديد في أنبوب نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط -

دعوة إلى كتابة التاريخ ''الصحيح'' للتواجد العثماني بالجزائر والمنطقة المغاربية -

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل العين الساهرة لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي يرتضيها الشعب -

انشاء أرضية للتبادل بين التكتلات -

الشباب الحاملين للأفكار: انطلاق الطبعة الثانية ل مسابقة التحدي -

الملتقى الدولي الأول حول جراحة المسالك البولية و التشوهات الخلقية لدى الأطفال بسطيف -

ضرورة احترام الرزنامة المحددة للإنتهاء من أشغال المحطة الجديدة للمسافرين للمطار الدولي لوهران -

تونس: حسن سير الانتخابات عزز مكانة البلاد على الساحة الديمقراطية -

توزيع أزيد من 50 ألف مسكن في مختلف الصيغ على المستوى الوطني في الفاتح نوفمبر -