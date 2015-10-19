باتنة: إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة في انقلاب حافلة ببلدية جرمة

باتنة- أصيب 7 أشخاص بجروح مختلفة في حادث انحراف ثم انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية جرمة (باتنة) تعمل على خط باتنة - الجزائر العاصمة وقع يوم الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 3 بولاية باتنة حسب ما أكده المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية الملازم أول حسان يحيى الشريف.

و أوضح المصدر أن الحادث كان مسرحا له المكان المسمى "عين السخون" ببلدية جرمة , لافتا الى أن الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و57 سنة أسعفوا بعين المكان من طرف أعوان التدخل التابعين للوحدات الثانوية للحماية المدنية لكل من جرمة والمعذر وعين ياقوت وكذا الوحدة الرئيسية بباتنة .

وتم نقل 6 مصابين من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمعذر فيما تم تحويل الجريح السابع الذي أصيب بكسر على متن سيارة لأحد الخواص إلى المركز الاستشفائي الجامعي بعاصمة الولاية.

و قد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث يضيف المصدر الذي أشار الى أن الحافلة ذات 46 مقعدا و كانت تقل 11 راكبا.