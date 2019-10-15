الجزائر- كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن قرابة مليون شخص يزاولون التعليم القرآني بالجزائر.

وأوضح السيد بلمهدي في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية قادته الى ولاية الجزائر اشرف خلالها على تدشين ثلاث مدارس قرآنية بمناسبة الدخول السنوي للتعليم القرآني, انه يوجد "ما بين 900 الف ومليون شخص يزاولون التعليم القرآني بكل ربوع الوطن".

وأكد الوزير "حرص الدولة على تدعيم وتطوير التعليم القرآني بالوسائل المادية والمعنوية اللازمة وذلك بالموازاة مع التعليم النظامي العام بالجزائر".

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وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين المدرسة القرآنية محمد لكحل شرفاء بالمقاطعة الادارية للدرارية والتي وتصل طاقة استيعابها الى 450 تلميذ.

وببلدية بابا حسن التابعة لنفس المقاطعة الادارية, قام الوزير بتدشين المدرسة القرآنية عبد الحميد بن باديس التي تصل طاقة استيعابها الى 500 طالب وتضم قاعة حفظ تقليدية ومكتبة ومكاتب إدارية.

أما المحطة الاخيرة من الزيارة الميدانية فكانت ببلدية باب الزوار التابعة للمقاطعة الادارية للدار البيضاء حيث تم تدشين مسجد سلمان الفارسي وقسم للتعليم القرآني.