حوادث المرور: وفاة 26 شخصا وإصابة 1337 آخرين بجروح

الجزائر - توفي 26 شخصا وأصيب 1337 آخرون بجروح تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية، حسب ما أفادت به حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 12 أكتوبر الجاري وفاة 26 شخصا وإصابة 1337 آخرين بجروح في 1198 حادث مرور حيث كانت أثقل حصيلة قد سجلتها ولاية الشلف بوفاة 4 أشخاص وجرح 54 آخرين على إثر 42 حادث مرور.

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كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1769 تدخلا سمح بإخـــماد 1220 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4315 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 3846 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.