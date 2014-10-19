ميلة: حجز أكثر من 100 قطعة نقدية أثرية وتوقيف الشخص الذي كانت بحوزته

وأوضح المصدر الأمني بأن القضية تمت عند استغلال عناصر الفرقة لمعلومات عبر الفضاء الأزرق حول عرض قطع أثرية للبيع، ليتم وضع خطة مكنت من الإيقاع بالمتورط في القضية الذي تم توقيفه بميلة ليعثر بحوزته على 101 قطعة أثرية أغلبها قطع نقدية تم حجزها مباشرة و ثبت بناء على تقرير الخبرة المنجزة عليها من قبل مصالح المديرية المحلية للثقافة أنها "تكتسي أهمية تاريخية وأثرية".
وأفاد رئيس مصلحة التراث الثقافي بذات المديرية، شيابة لزغد، ل/وأج أن القطع المحجوزة تنقسم إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم قطعة نقدية معدنية وحيدة مصنوعة من مادة البرونز تعود للفترة النوميدية.
أما المجموعة الثانية فتضم 89 قطعة نقدية معدنية من نفس مادة الصنع إلا أنها ترجع للفترة الرومانية، فيما تضم المجموعة الثالثة 10 قطع نقدية برونزية، وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أن الخاتم الذي تم حجزه أيضا مصنوع من النحاس وعليه زخارف هندسية و "يكتسي هو الآخر أهمية تاريخية وأثرية".
وذكرت مصالح أمن ولاية ميلة بأنه تم إعداد ملف جزائي في حق المتورط في القضية و تم تقديمه اليوم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة "الاتجار الغير شرعي بقطع أثرية".