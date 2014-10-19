حماية مدنية: دورة تكوينية في الغطس لفائدة 22 غطاسا مهنيا

الطارف - انطلقت اليوم الأحد دورة تكوينية في الغطس تحت الماء لفائدة 12 غطاسا مهنيا تابعا لـ12 مديرية ولائية للحماية المدنية و ذلك بالوحدة البحرية للقالة (الطارف) حسب ما أفاد به المكلف بالاتصال بهذا السلك النظامي الملازم أول سيف الدين مداسي.

و تهدف هذه الدورة التكوينية في الغطس تحت الماء التي تدوم أسبوعا إلى "تأهيل مجموع الغطاسين و تمكينهم من التدخل على عمق 40 مترا" حسب ما أضاف نفس المصدر.

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كما تهدف هذه الدورة التكوينية المكثفة التي تنظمها المديرية العامة للحماية المدنية بتأطير من ضباط متخصصين و أطباء تابعين لذات السلك النظامي إلى "تلقين الأعوان المعنيين معارف نظرية و أخرة تطبيقية في مجال الغطس تحت الماء".

و ترمي هذه الدورة التكوينية الأولى من نوعها على مستوى ولاية الطارف إلى "تحسين استعمال تجهيزات التدخل و تعزيز أعداد الأعوان و الكفاءات لفرق الغطس البحري."