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إحالة قاتل شخصين وإصابة امرأة بجروح على النيابة بمحكمتي الخروب والزيادية

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات

قسنطينة - تم يوم الأحد إحالة قاتل شخصين وإصابة امرأة بجروح بليغة في 9 أكتوبر الجاري على النيابة بمحكمتي الخروب والزيادية بقسنطينة, وفقا لما علم من مصالح الأمن الولائي بقسنطينة.

وأوضح ذات المصدر أنه قد تم إحالة القاتل البالغ من العمر 38 سنة على النيابة بكل من محكمة الخروب حسب اقليم الاختصاص على اثر ارتكابه جريمة قتل الأولى بالوحدة الجوارية رقم 8 بمدينة علي منجلي والتي راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 60 سنة و إصابة زوجته البالغة من العمر  (54 سنة) بجروح خطيرة على مستوى الرأس والبطن تم نقلها على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى على منجلي لإجراء عملية جراحية.

كما أحيل ذات القاتل على نيابة محكمة الزيادية بقسنطينة حسب إقليم الاختصاص التابعة لها بسبب ارتكاب ذات الشخص جريمة قتل أخرى بحي المنى (بن شيكو) راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 50 سنة مباشرة بعد ارتكابه الجريمة الأولى.

وأوضحت خلية الإعلام لذات السلك الأمني في بيانها أن المتورط في جريمتي القتل قد تم توقيفه من طرف  قوات الشرطة في وقت وجيز على مستوى محطة المسافرين (بالما) بقسنطينة مشيرة إلى أن القاتل جار الضحية الأولى هي وزوجها كما يعتبر أحد المعارف القدامى للقتيل الثاني وهذا حسب ما اعترف به ذات المجرم.

وقد تم فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الأمن مع القاتل لمعرفة الأسباب الحقيقية لإقدامه على هذه الجريمة التي اهتز لها سكان مدينة علي منجلي.

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:56
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إحالة قاتل شخصين وإصابة امرأة بجروح على النيابة بمحكمتي الخروب والزيادية
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 16:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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