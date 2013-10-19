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 حوادث المرور : وفاة  7 أشخاص وجرح 12  آخرين خلال 24  ساعة الاخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 12:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
 حوادث المرور : وفاة  7 أشخاص وجرح 12  آخرين خلال 24  ساعة الاخيرة

الجزائر - توفي 07 اشخاص و أصيب 12 اخرون بجروح اثر وقوع 08 حوادث مرور خطيرة شهدتها عدة مناطق من الوطن خلال ال 24  ساعة الاخيرة، حسب حصيلة أوردتها اليوم الاحد المديرية العامة للحماية المدنية.

و أضاف المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تبسة بوفاة شخصين وإصابة اثنين  آخرين  اثر وقوع حادثي مرور .

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخماد 05 حرائق حضرية و صناعية و مختلفة في كل من ولايات  الجزائر و جيجل و تيسمسيلت و بومرداس.

وتمت الاشارة ايضا الى ان عناصر الحماية المدنية لولاية قسنطينة تدخلت لأجل تقديم الاسعافات الاولية  لـ 02 شخصين مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة  داخل منزل كائن بحي خميستي ببلدية قسنطينة حيث تم  التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفى المحلي.

 

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 12:16
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 حوادث المرور : وفاة  7 أشخاص وجرح 12  آخرين خلال 24  ساعة الاخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2019 12:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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