وفاة 9 أشخاص وجرح 9 آخرين إثر حوادث المرور خلال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي تسعة (09) أشخاص مصرعهم و أصيب تسعة (09) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حوادث مرور متفرقة، سجلتها مصالح الحماية المدنية خلال ال 48 ساعة الاخيرة، حسب حصيلة أوردتها يوم السبت مصالحها.

وأضاف نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية أم البواقي بوفاة 03 أشخاص وإصابة 02 آخرين ،على إثر حادثي مرور سجلا على مستوى بلديتي هنشير توغماني وبلدية الجازية.

من جهة أخرى، قام غطاسو الحماية المدنية لولاية تلمسان بالتدخل لأجل انتشال جثة شخص يبلغ من العمر 31 سنة، متوفي غرقا في البحر على مستوى ميناء سيدي يوشاع ببلدية جار يغموراسن دائرة الغزوات، تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ

الجثث بمستشفى الغزوات .

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 04 حرائق حضرية ، صناعية ومختلفة في كل من ولايات عين الدفلى ، بجاية، سطيف و الجزائر العاصمة، تسببت هذه الحرائق في إصابة 05 اشخاص بضيق في التنفس .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، ايضا من أجل إخماد 29 حريق ( 06 حرائق غابات، 07 أدغال، 07 أحراش، 11 محاصيل و نخيل)، هذه الحرائق تسببت في خسائر مقدرة بـ 07 هكتار مساحة غابات، 15 هكتار أدغال، 23 أحراش، 1210 حزمة تبن، 390 نخلة و 245 شجرة مثمرة.