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هدام يؤكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي

  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 11:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
هدام يؤكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، وذلك "مهما كانت الظروف".

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش لقاء حول زراعة الكبد عند الأطفال، أن "الدولة ملتزمة بشكل تام وكامل بضمان معاشات التقاعد وبضمان استمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، مهما كانت الظروف"، مؤكدا أن هذا الالتزام "نابع من المبادئ الاجتماعية للدولة".

وفي نفس السياق، ذكر الوزير أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات "صعوبات مالية كبيرة"، مشيرا الى أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل "الدعم المالي للدولة".

وأضاف أن "هذه الوضعية الصعبة تستوجب بالتأكيد اصلاحات على المدى المتوسط والبعيد لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة".

وأكد السيد هدام أن الوزارة أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع (منظومة التقاعد)، الذي يستلزم --كما قال-- "نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة".

وفي اطار هذا المسعى، كشف الوزير عن جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي سيتم عقدها خلال شهر نوفمبر القادم لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني بمشاركة خبراء من داخل الوطن وخارجه.

آخر تعديل على الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 13:59
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هدام يؤكد التزام الدولة بضمان معاشات التقاعد واستمرار منظومة الضمان الاجتماعي
  أدرج يـوم : الخميس, 10 تشرين1/أكتوير 2019 11:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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