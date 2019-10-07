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غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 11:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات

غرداية - دعا مشاركون في يوم دراسي حول "دور الزوايا في تكوين الفرد" نظم يوم الإثنين بغرداية, إلى ضرورة التعريف بالزوايا الجزائرية من أجل المساهمة في توجيه تربوي قويم للأجيال الناشئة.

و تم التأكيد على أهمية اختيار الزوايا إلى جانب المؤسسات و الهيئات الدينية الأخرى التي تسهر على نشر تعاليم الدين الإسلامي و قيم التسامح و الوسطية وفق المرجعية الدينية الجزائرية.

وأجمع متدخلون في هذا اللقاء الذي نظم بزاويتي "الهدى" و "الضياء" الواقعتين بحي بن سمارة بالضاحية الشمالية لمدينة غرداية, على أهمية الدور الكبير الذي قامت به الزوايا من أجل المحافظة على الهوية الدينية للجزائريين و تعزيز الصفوف ووحدة الأمة.

ودعا المشاركون المواطنين إلى التشبث بفضائل الدين الإسلامي, سيما منها قيم الإعتراف المتبادل و التراحم و التسامح و السلم للعيش معا في وسط اجتماعي متصالح.

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وأوضح أحد مسؤولي الزاوية أن أتباع زاويتي ''الهدى'' و ''الضياء'' يعملون على ترقية القيم الحقيقية للإسلام لتحصين المجتمع من كل أشكال التطرف.

وتطرق المشاركون خلال أشغال هذا اليوم الدراسي إلى عدة محاور من بينها ''الزوايا بالجزائر و تاريخها و مساهمتها في نشر تعاليم الإسلام''  و''دور الزاوية في تكوين الفرد : حالة زاويتي ''الهدى'' و ''الضياء'' و "ثقافة السلام و المحبة بين المسلمين '', حسب المنظمين.

ونظمت حلقات الذكر و قصائد في مدح الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وسلم ), متبوعة بتلاوة جماعية للقرآن الكريم بمشاركة مئات المصلين , وبحضور السلطات المحلية, وهي الفقرات التي توجت أشغال هذه الفعاليات ذات الطابع الأكاديمي والروحي.

آخر تعديل على الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 12:09
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غرداية: التعريف بالزوايا من أجل توجيه تربوي قويم
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 تشرين1/أكتوير 2019 11:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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