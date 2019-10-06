دعوة المستثمرين الخواص وخريجي الجامعات للاستثمار في القطاع الاجتماعي

سعيدة ـ دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية اليوم الأحد من ولاية سعيدة المستثمرين الخواص و خريجي الجامعات للاستثمار في القطاع الاجتماعي.

و أوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية في إطار زيارتها التفقدية إلى الولاية أن "المستثمرين الخواص و خريجي الجامعات بمقدورهم الاستثمار في القطاع الاجتماعي و الاعتناء بالأشخاص المسنين و ذوي الإعاقة".

و أشارت إلى أن المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الاجتماعي "لن يكون بمقدوره مستقبلا" استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم تسجيل ارتفاع متزايد في أعدادهم على المستوى الوطني. وأبرزت السيدة الدالية "أن العائلات التي لديها مدخول لا بأس به يمكنها وضع أطفالها المعاقين داخل هذه المؤسسات الخاصة" مضيفة أن "ذلك سيسمح لباقي مؤسسات الدولة بالتكفل الأمثل بالمعاقين الذين ينتمون لعائلات تعاني العوز الاجتماعي".

ومن جهة ثانية، أشرفت الوزيرة من مقر الولاية على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية تضم شاحنات محملة بمساعدات غذائية وأفرشة موجهة لفائدة العائلات الفقيرة التي تقطن بالمناطق النائية للولاية.

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و كانت الوزيرة قد عاينت مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا "بلعباد فتح الله" بمدينة سعيدة حيث تفقدت عملية تأطير هؤلاء الأطفال داخل الأقسام.

وتم بذات المرفق تنظيم معرض لمستثمرين شباب بالولاية استفادوا من التمويل لإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منها تلك التي تنشط في "صناعة الحلي" و "صناعة أجهزة المعاقين" و "الرسوم و الزخرفة" و "التدليك و العلاج الطبي" و "تزيين الحدائق".

و بمؤسسة الطفولة المسعفة بحي النصر بذات المدينة تابعت غنية الدالية شروحات حول هذه المؤسسة التي فتحت أبوابها سنة 2009وسجلت استقبال 167 طفلا منذ تلك الفترة إلى غاية الآن حيث قامت بوضع 127 طفلا في الوسط العائلي.

كما عاينت الوزيرة المركز النفسي البيداغوجي " المجاهد المتوفي طويل بن فريحة" إضافة إلى مدرسة المعوقين بصريا "الشهيد قادة بن ماحي" ببلدية عين الحجر .