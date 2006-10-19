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مستغانم : إحباط خمس محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 63 شخصا

  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
مستغانم : إحباط خمس محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 63 شخصا

مستغانم - تم ليلة السبت إلى الأحد بالساحل الشرقي لولاية مستغانم إحباط خمس محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 63 شخصا بعرض البحر، حسبما استفيد من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تمكنت في 24 ساعة الماضية من توقيف 5 قوارب تقليدية الصنع على بعد ما بين 5 و10 أميال بحرية (ما بين 8 و16 كلم) شمال بلدية سيدي لخضر (شرق مستغانم).

وكان على متن هذه القوارب التي كانت بصدد الإبحار السري نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط 63 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم ثلاثة قصر، يضيف المصدر ذاته.

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وتم تحويل الأشخاص الموقوفين إلى ميناء مستغانم قصد القيام بالإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات ثم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم في وقت لاحق للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية، كما أشار إليه المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:16
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مستغانم : إحباط خمس محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 63 شخصا
  أدرج يـوم : الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2019 16:07     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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