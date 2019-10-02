الاعتمادات المالية لقطاع الشباب و الرياضة بولاية الجزائر متوفرة و ليست بمشكل

الجزائر- اكد والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة يوم الثلاثاء ان مشكل الاعتمادات المالية غير مطروح ابدا بالنسبة لمشاريع قطاع الشباب و الرياضة بالعاصمة، في حين أن ما عطل استلام عديد المنشآت الرياضية هو عدم احترام اجال الإنجاز من قبل المقاولات المكلفة بتلك المنشآت.

و قال السيد صيودة خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها مشاريع قطاع الشباب و الرياضة عبر كل من المقاطعات الادارية للشراقة و حسين داي و الحراش ان مشكل الاعتمادات المالية غير مطروح ابدا بالنسبة لمشاريع القطاع، مؤكدا أن تعطل استلام عديد المنشآت الرياضية هو عدم احترام اجال الإنجاز من قبل المقاولات المكلفة بتلك المنشآت، الامر الذي استدعى زيارات ميدانية للوقوف على سير الأشغال و تقدمها.

و اوضح المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي للعاصمة ان ملعب ابراهيم رابح بقار بدالي ابراهيم سيتم استلامه مع نهاية السنة الجارية بعد تأخر استمر لثلاث سنوات معتبرا هذه المنشأة استراتيجية بمقاطعة الشراقة و ينتظرها شباب المنطقة بفارغ الصبر.

و عن ملعب زيوي لحسين داي قال السيد صيودة انه ملعب بقيمة تاريخية يستحق أن يعاد تأهيله و ترميمه لاستقبال مختلف الفرق الرياضية سواء للتدريب او للمباريات .

و طالب الوالي مسؤولي مديرية الشباب والرياضة بالولاية لإعداد دراسة بغرض تخصيص الميزانية اللازمة لترميم الملعب على عاتق ميزانية الولاية.

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و عاين والي العاصمة خلال ذات الزيارة منتزه منبع المياه على ضفاف وادي الحراش ببلدية الحراش معتبرا الموقع مكسبا للعاصمة التي تفتقر لمثل هذه الفضاءات الترفيهية.

و بالمقاطعة الادارية الحراش اشرف ذات المسؤول على تكريم عديد الفرق الرياضية في عديد الاختصاصات مع تقديم إعانات مالية لها لمساعدتها على تحقيق افضل النتائج خلال الموسم الرياضي الجديد.

و خص الوالي فريق اتحاد الحراش لكرة القدم بإعانة مالية بقيمة 2 مليار سنتيم ، مؤكدا أن الولاية ستعمل على مساعدة هذا الفريق التاريخي بكل الإمكانات لتجاوز أزمته الحالية و حتى استرجاع مكانته التاريخية الحقيقية .

للتذكير فان والي ولاية الجزائر كان شدد قبل أيام القليلة، على ضرورة الانتهاء من أشغال تهيئة واستلام ملاعب بلديات بلوزداد و الرويبة و المحمدية والدار البيضاء في آجال لا تتعدى 10 أكتوبر الجاري ، بغرض اعتمادها من طرف الرابطة الوطنية لاحتضان مختلف مباريات القسم الوطني الأول والثاني . مشددا على "ضرورة توفير فضاءات مريحة للتدريب" تحسبا لمشاركة الأندية العاصمية في مختلف المنافسات الرياضية القارية والدولية.

و سيمكن استلام الملاعب المشار اليها من تخفيف الضغط على ملعب بولوغين "عمر حمادي " وملعب 5 جويلية ، كما سيسمح لكل الفرق الرياضية برمجة مقابلات في "أريحية تامة" حسب ذات المسؤول.