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إطلاق حملة وطنية للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي غدا الثلاثاء من مستغانم

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 18:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
إطلاق حملة وطنية للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي غدا الثلاثاء من مستغانم

الجزائر - سيتم اطلاق حملة وطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، غدا الثلاثاء، من المركز الوطني لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، بولاية مستغانم، تحت شعار "الكشف المبكر لسرطان الثدي يمكنه انقاذ حياتك"، حسب ما علم يوم الاثنين من وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحملة التي سوف تطلقها الوزارة، تتميز ب" تنتقل قافلة للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي الى المناطق الريفية المعزولة، حيث ستستفيد النساء من عمليات الكشف والتحسيس والتوعية بهذا الداء بالإضافة الى توزيع مساعدات انسانية بذات المناسبة".

ويشارك في هذه الحملة التي تأتي في اطار احياء اليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي الموافق للفاتح أكتوبر، الخلايا الجوارية للتضامن، أطباء واطارات المؤسسات المتخصصة ومديرية الصحة بالولاية و وكالات الضمان الاجتماعي للولاية الى جانب الجمعية الوطنية "نور الضحى" لمساعدة المرضى المصابين بالسرطان.

واشار نفس المصدر الى ان قطاع التضامن الوطني قد أطلق سنة 2015 حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالتنسيق مع جمعية "نور الضحى" والمديريات الولائية حيث جابت هذه القافلة ولايات الجنوب و المناطق الريفية المعزولة استفادت منها 1.548 امرأة من عمليات الكشف والتوعية والتحسيس، واستفادت المصابات بسرطان الثدي وعنق الرحم بالمتابعة والتكفل.

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إطلاق حملة وطنية للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي غدا الثلاثاء من مستغانم
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أيلول/سبتمبر 2019 18:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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